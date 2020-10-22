Завершилось расследование на шахте в Кузбассе, где погибли два шахтера Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Сибирское управление Ростехнадзора завершило расследование аварии на шахте «Чертинская-Коксовая» в Белове. Из-за нее погибли двое горняков.

Напомним, что 14 сентября на предприятии произошел выброс угля и газа при проведении осевого штрека 553, в результате чего погибли два работника предприятия.

Для расследования инцидента была создана специальная комиссия, в состав которой в том числе входили представители научно-исследовательских институтов. В результате ее работы было определено, что основной причиной произошедшего стало невыполнение комплекса мер по борьбе с динамическими явлениями.

- Установлено, что выработка проводилась без прогноза выбросоопасности и в отсутствие ограждающей (барьерной) дегазации. Кроме того, был оформлен ложный акт по бурению скважин ограждающей дегазации. Организационной причиной произошедшего явилось отсутствие надлежащего контроля со стороны инженерно-технических работников предприятия, - рассказали о результатах расследования в ведомстве.

Сейчас Сибирским управлением Ростехнадзора возбуждены дела по привлечению к административной ответственности должностных лиц шахты «Чертинская-Коксовая». Кроме того, разработан ряд мероприятий по недопущению таких ситуаций в будущем.

Собранные материалы направлены в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о привлечении виновных к ответственности.

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