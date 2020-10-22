Прокуратура передала в суд дело об избиении 12-летнего ребенка в Кузбассе

Прокуратура переда в суд дело об избиении 12-летнего ребенка в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе прокуратурой передано в суд дело об избиении 12-летнего ребенка. Над мальчиком регулярно издевался его отчим.

Как было предварительно установлено следователями, 35-летний житель Мысков в мае прошлого года, будучи пьяным, постоянно избивал 12-летнего сына сожительницы. Кроме того, он угрожал мальчику убийством. Мать, узнав о действиях сожителя, сразу обратилась в правоохранительные органы.

- Органами следствия мужчине предъявлено обвинение в истязании несовершеннолетнего, а также в трех эпизодах угрозы убийством, - сообщили в прокуратуре области. - Прокурор города Мыски утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в Мысковский городской суд для рассмотрения по существу.

Судебное заседание, как добавили в ведомстве, уже назначено.

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