Скончался заболевший коронавирусом директор Кузбасского филиала СГК Юрий Шейбак. Фото: Пресс-служба СГК

В четверг, 22 октября, стало известно, что скончался ранее заболевший коронавирусом директор Кузбасского филиала СГК Юрий Шейбак. Об это сообщает пресс-служба компании.

«21 октября на 68 году ушел из жизни Юрий Владимирович Шейбак, заместитель генерального директора - директор Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании, - говорится в официальном сообщении. - Юрий Шейбак был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Врачи делали всё возможное. Но организм не справился с осложнениями».

Коллектив выражает соболезнования родными и близкими Юрия Владимировича, вместе со всеми, кто его знал.

Сотрудники газеты "Комсомольская правда - Кемерово" присоединяются к соболезнованиям.

СПРАВКА КП

Юрий Шейбак родился 21 марта 1953 года. С 2003 года он занимал различные руководящие должности в «Кузбассэнерго». С 2009 года по ноябрь 2012 года был генеральным директором, исполнительным директором ОАО «Кузбассэнерго». С ноября 2012 по март 2014 года работал в исполнительном аппарате СГК в должности заместителя генерального директора по ресурсному обеспечению. В марте 2014 года был назначен на должность директора филиала СГК в Кемеровской области.