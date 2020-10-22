Появился внезапно: автомобилист сбил вышедшего на дорогу кузбассовца Фото: Иван ВИСЛОВ

Смертельное ДТП произошло накануне вечером в Кузбассе. Здесь под колеса автомобиля попал пешеход.

Водитель автомобиля Nissan Bluebird Sylphy ехал по автодороге «Юрга - Зимник» вечером 21 октября. Было около 20.30, когда на проезжую часть внезапно вышел пешеход. На нем была темная одежда без каких бы то ни было светоотражающих элементов. Водитель автомобиля не успел среагировать на появление человека на проезжей части и совершил наезд.

- В результате ДТП пешеход, мужчина 60 лет, получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Также в ведомстве отметили, что сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будет принято решение в соответствии с законодательством.

За 9 месяцев 2020 года в Кемеровской области зарегистрировано 484 ДТП, связанных с наездом на пешеходов. В них 59 человек погибли, 444 получили травмы различной степени тяжести.