Еще два человека с коронавирусом скончались в Кузбассе Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе на утро 22 октября скончались еще два пациента с коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе.

- У женщины 1965 года рождения из Таштагола развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.У мужчины 1963 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. .

Также стало известно, что 175 человек заболели. 220 пациентов выписаны из больниц, всего от коронавируса вылечились уже 9520 человек.

Сейчас медицинскую помощь получает 4121 больной коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 5124 человека.

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