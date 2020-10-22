Еще у 175 кузбассовцев выявили коронавирус Фото: Андрей АБРАМОВ

За минувшие сутки в Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. Так, на утро 22 октября в Кузбассе с начала пандемии зафиксировано 13 827 заболевших.

За минувшие сутки в Кузбассе выявили еще 175 случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности на утро 22 октября заболели 13 827 человек. Из них 4121 человек получает необходимую медицинскую помощь. Еще 5124 человека находятся под медицинским наблюдением.

Одновременно с этим 220 человек, у которых ранее выявили коронавирус, уже выздоровели и выписаны из больниц. Общее число выздоровевших составляет 9520 человек.

Также выросло и число умерших пациентов с коронавирусом. На утро 22 октября скончались еще два человека. Общее число летальных исходов достигло 186 человек.

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