Названы территории Кузбасса с новыми заболевшими коронавирусом Фото: Андрей АБРАМОВ

Еще у 175 кузбассовцев за минувшие сутки выявили коронавирус. Как оказалось, больше всего новых заболевших - в Новокузнецке.

По данным оперативного штаба, в Новокузнецке зафиксировано 32 новых случая заболевания COVID-19, еще 24 человека заболели в Междуреченске, 20 - в Кемерове.

В Ленинске-Кузнецком - тесты на коронавирус положительные еще у 17 человек, в Анжеро-Судженске - 13, в Осинниках - 12.

По восемь человек заболели в Белове и Киселевске. По шесть новых пациентов с ковидом - в Прокопьевске и Юрге. Пятеро заболевших - в Мысках, четыре - в Беловском районе.

По три новых случая заболевания - в Березовском, Калтане и Таштагольском районе. Еще два человека заболели коронавирусом в Полысаеве. По одному - в Гурьевском, Ленинск-Кузнецком, Топкинском и Юргинском муниципальных округах, а также Ижморском, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Яйском районах.

На утро 22 октября общее число заболевших составляет 13 827 случаев. Из них 9520 уже выздоровели, 4121 получает необходимую медицинскую помощь и еще 5124 человека находятся под медицинским наблюдением. Число скончавшихся достигло 186 человек.

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