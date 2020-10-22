Новокузнецк снова стал лидером по числу заболевших COVID-19 за сутки

Новокузнецк стал лидером по числу заболевших COVID-19 за сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки лидером среди территорий Кузбасса по числу заболевших COVID-19 стал Новокузнецк. Об этом сообщает оперштаб области.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 175 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 32, Междуреченск - 24, Кемерово - 20, Ленинск-Кузнецкий - 17, Анжеро-Судженск - 13, Осинники - 12, Белово и Киселевск - по восемь, Прокопьевск и Юрга - по шесть, Мыски - пять, Беловский район - четыре, Березовский, Калтан и Таштагольский район - по три, Полысаево - два. Еще по одному случаю выявлено в Гурьевском, Ижморском, Ленинск-Кузнецком, Топкинском, Тяжинском, Юргинском и Яшкинском муниципальных округах, а также Мариинском и Тисульском районах.

Двое пациентов скончались. У женщины 1965 года рождения из Таштагола развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1963 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

Также выздоровели 220 пациентов за сутки, а всего с начала пандемии - 9520 человек. В больницах остается 4121 человек, еще 5124 - на обязательной изоляции.

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