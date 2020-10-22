В минздраве рассказали о строительстве больницы в Новокузнецке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина во время брифинга, который состоялся 22 октября, рассказала о строительстве новой инфекционной больницы в Новокузнецке.

Многих жителей Кузбасса – и особенно новокузнечан – волнует вопрос: когда будет построена новая инфекционная больница в Новокузнецке. Введение в строй современной инфекционной больницы могло бы существенно улучшить ситуацию с нехваткой мест в больницах региона.

Отвечая на этот вопрос, Елена Зеленина отметила, что затрудняется назвать точные сроки завершения строительства, и этот вопрос лучше переадресовать в министерство строительства Кузбасса.

- Со своей стороны могу сказать, что всего необходимого оснащения, оборудования и мебели для той больницы, где завершается строительство, министерством здравоохранении закупки завершены, - отметила Елена Зеленина.

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