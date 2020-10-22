Отделения для пациентов с коронавирусом откроют в кардиодиспансерах Кемерова и Новокузнецка Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В кардиодиспансерах Кемерова и Новокузнецка откроют отделения для заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Во время брифинга 22 октября первый замминистра здравоохранения Елена Зеленина подтвердила эту информацию.

- С учетом того, что очень часто у пациентов идет сочетание проблем системы кровообращения с новой коронавирусной инфекцией, руководителями данных медучреждений принято решение о выделении специальных коек, специальной зоны для больных, которым оказана экстренная кардиологическая помощь, но которые не могут быть переведены для лечение в ковидарий, потому как их основное состояние по патологии сердца и сосудов не позволяет их перевести в инфекционный стационар.

Решение принято с целью сохранения жизни и здоровья граждан, которые нуждаются в проведении, например, шунтирования, других экстренных кардиологических и кардиохирургических манипуляций.

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