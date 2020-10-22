Поиски 13-летней девочки из Кемерова прекращены. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Прекращены поиски 13-летней девочки из Кемерова, которая пропала еще 10 октября. Об этом сообщили волонтеры.

Напомним, что в официальной группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ориентировка на пропавшую девочку была размещена во вторник, 20 октября. Школьница ушла в неизвестном направлении, и до недавнего времени ее местонахождение было неизвестно.

«Найдена, жива! Огромное спасибо всем откликнувшимся на поиск! » - написали волонтеры в группе утром 22 октября.

По этическим соображениям обстоятельства, при которых была найдена школьница, а также место обнаружения волонтеры не сообщают.