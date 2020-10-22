Порядок выдачи льготных рецептов в Кузбассе изменился из-за коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

Заместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник сообщил о внедрении нового порядка получения льготных рецептов. Его ввели из-за ситуации с коронавирусом в регионе.

- Одной из возможностей уменьшить нагрузки на поликлиники, уменьшить очереди в поликлиниках является изменение подхода к выписке льготных рецептов для тех, кто их получает, - рассказал он. - Медицинским организациям предложено выписывать эти рецепты сразу на три месяца, но это будет не один рецепт, а три рецепта, расписанные по месяцам. Они будут передаваться пациенту одновременно. Поэтому прошу не удивляться, если вместо привычного для всех рецепта вы получите три. Они должны быть задействованы в соответствующие месяцы, на которые выданы.

Алексей Цигельник отметил, что такая схема выдачи позволит реже приходить в поликлинику тем, у кого в этом нет прямой необходимости.

Напомним, ранее замгубернатора опроверг информацию о том, что в аптеках отказываются продавать лекарства без рецептов.