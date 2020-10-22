Мокрый снег и гололедица ожидаются в Кузбассе в выходные

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Кузбассе на выходных Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на ближайшие дни в Кузбассе. В выходные жителей региона ждут мокрый снег и гололедица.

В пятницу, 23 октября, ночью прогнозируется -2… +3 градуса, днем воздух прогреется до +3… +8, а по югу области будет даже +13. Западный ветер будет развивать скорость 5-10 метров в секунду с порывами до 16 метров. Ночью пройдут мокрый снег и дождь, ночью и утром на дорогах ожидается гололедица.

В субботу ночью столбики термометров будут находиться на отметках -4… +1, днем потеплеет, но всего лишь до -1… +4 градусов. Западный ветер ночью будет достигать 14 метров в секунду, днем 8-13 метров с порывами до 20 метров. И ночью, и днем ожидаются небольшие осадки, на дорогах снова будет скользко.

В воскресенье, 25 октября, продолжит холодать. Ночью будет не более -2… -7 градусов, днем ожидается -2… +3. Западный с переходом на юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров. В отдельных территориях пройдут небольшие осадки.

В понедельник ночью прогнозируется -2… -7, днем -3… +2 градуса, пройдет мокрый снег, на дорогах снова гололед.