Пьяный кузбасский водитель насмерть сбил двух пешеходов. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кузбассе пьяный водитель насмерть сбил двух пешеходов. Уголовное дело в ближайшее время будет рассматривать суд.

Трагедия произошла в июле этого года на улице 50 лет Октября в Киселевске. 29-летний горожанин, управляя автомобилем «Волга», наехал на двух человек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 58-летний мужчина и его 41-летняя спутница от полученных травм скончались на месте автоаварии до приезда скорой медицинской помощи.

После задержания молодой человек был взят под стражу. В ходе медицинского освидетельствования у него было выявлено алкогольное опьянение. Также полицейские выяснили, что в прошлом году мужчина трижды привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. А в сентябре и октябре 2019 года киселевчанин дважды был судим за управление транспортом в состоянии опьянения.

- В ходе первоначальных следственных действий фигурант пытался убедить полицейских, что за рулем автомобиля находился не он и что в день ДТП он продал «Волгу», а на месте происшествия оказался случайно. Однако собранные следствием доказательства опровергли эту версию, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.