Двое кузбассовцев вывезли женщину в багажнике для серьезного разговора Фото: Алексей МАТВЕЕВ

В Кузбассе двое мужчин затолкали женщину в багажник и увезли для серьезного разговора. Они заподозрили пленницу в краже.

Инцидент произошел в Березовском в апреле этого года. По версии следствия, 31-летний горожанин заметил, что в доме матери отсутствует телевизор. Подозрения пали на 32-летнюю знакомую, которая иногда бывала в гостях. Обвиняемый предложил своему 35-летнему родственнику вывезти ее, чтобы поговорить.

Злоумышленники поймали момент, когда женщина находилась в магазине, силой вывели ее из помещения, а затем заставили сесть в багажник машины. Во время поездки потерпевшая смогла позвонить по мобильному телефону мужу и все рассказала о произошедшем. Одновременно в полицию поступил и звонок от очевидцев похищения.

- Сотрудники полиции освободили потерпевшую, когда злоумышленники подъехали к дому матери одного из них., - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - Факт кражи телевизора не подтвердился. Со следствием обвиняемые не сотрудничали, вину не признали.

Сейчас расследование уголовного дела окончено, оно передано на рассмотрение в суд.