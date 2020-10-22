ГИБДД Кузбасса снова прогнозирует транспортный коллапс Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГИБДД Кузбасса снова прогнозирует транспортный коллапс на дорогах. Этому может способствовать ухудшение погоды.

В ведомстве сообщили, что в пятницу, 23 октября, на территории Кузбасса ночью ожидается -2… +3, днем +3… +8, по югу до +13. Будет дуть ветер с порывами до 20 метров в секунду, ожидаются небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром на дорогах гололедица. В субботу, 24 октября, ночная температура составит -4... +1, днем - 1…+4. Порывы ветра снова будут достигать 20 метров в секунду. Ночью местами небольшие, днем местами умеренные осадки. На дорогах возможно образование гололедных явлений. В воскресенье ночью будет -2... -7, днем -2... +3, ветер с порывами до 14 метров в секунду и местами небольшие осадки.

В понедельник, 26 октября, ожидается ночная температура -2… -7, днем -3… +2. Местами осадки преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах гололедица.

- В связи с этим участникам движения нужно быть внимательными и осторожными на дороге. Водителям следует учитывать дорожные и погодные условия при выборе безопасного скоростного режима, дистанции до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала. Помните о том, что на мокрой или заснеженной дороге, а также в гололед увеличивается тормозной путь транспортного средства. Высокая скорость движения может привести к потере управления. Также необходимо сменить летние шины на зимние. Не стоит рисковать своей безопасностью. По возможности воздержитесь от дальних междугородных поездок, - добавили в областной ГИБДД.