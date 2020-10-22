В Кузбассе пройдут массовые проверки водителей. Фото: ГИБДД Кузбасса

В Кузбассе в пятницу, 23 октября, пройдут массовые проверки водителей на дорогах. Для этого будут задействованы дополнительные наряды ГИБДД и других служб полиции.

Полицейские будут работать в городах и районах на тех участках дорог, которые считаются аварийно опасными, а также проследят за соблюдением правил дорожного движения пешеходами и автомобилистами.

- Особое внимание будет уделено пресечению грубых нарушений, негативно влияющих на безопасность движения, в том числе фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии, нарушению правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, выезда на полосу встречного движения, а также фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права управления, - сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Также в ведомстве отметили, что будут проверяться и правила перевозки детей. За пешеходами тоже проследят, так как и они являются полноправными участниками дорожного движения.