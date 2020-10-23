Подросток из Кузбасса за рулем автомобиля нарушил правил на 32 тысячи рублей. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

17-летний подросток не просто сел за руль автомобиля, он еще и попытался удрать от стражей порядка, нарушив правила.

Инспекторы ДПС, проводя патрулирование в городе Полысаево, обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2106. Он двигался по дороге с нарушениями правил. Когда стражи порядка потребовали остановить машину, водитель лишь увеличил скорость и попытался скрыться. Он направлялся в сторону выезда из города, при этом на требование инспекторов остановиться не реагировал, неоднократно выезжал на полосу встречного движения, создавая аварийные ситуации, несколько раз проехал на красный сигнал светофора.

Оказавшись на улице Юбилейной в Мохово, водитель остановил машину и снова попытался удрать от полиции – в этот раз пешком. Стражи порядка догнали его, и тут оказалось, что машиной управлял 17-летний подросток. При этом машина не была зарегистрирована, на ней стояли регистрационные знаки с другого авто. Подросток заявил, что купил машину по объявлению. Примечательно, что рядом с автомобилистом в машине находилась его мама.

- В отношении нарушителя полицейские составили 18 протоколов за различные нарушения, в том числе за проезд на запрещающий сигнал светофора, на выезд на встречную полосу и другие. Собранные материалы сотрудники полиции направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства подростка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В качестве наказания могут быть назначены штрафы на общую сумму 32 800 рублей. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку.