В Кузбассе тракторист забыл про аварийные знаки и случайно убил человека Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кузбассе тракторист невольно стал причиной смерти человека, забыв про аварийные знаки. В ближайшие два года по решению суда он проведет в тюрьме.

Инцидент произошел на участке трассы Томск - Мариинск в ноябре прошлого года в темное время суток. 50-летний мужчина на прицепе трактора МТЗ-82 перевозил древесину, когда у него вдруг кончилось топливо. Водителю пришлось припарковаться на обочине, но знак аварийной остановки он не выставил.

Отметим, что до остановки по причине отсутствия на тракторе габаритных огней за мужчиной ехали его знакомые на автомобиле с включенными аварийными огнями. Когда топливо закончилось, они поехали за ним в Мариинск, а сам мужчина остался на месте, частично съехав на обочину. Позже мужчина начал доставать аварийный знак, но увидел свет фар автомобиля и практически сразу почувствовал удар в заднюю часть полуприцепа, в котором находились 9-метровые сортименты деревьев, свисающие с полуприцепа на расстоянии около двух метров. В результате столкновения водитель легкового автомобиля получил незначительные травмы, а вот его пассажирка погибла.

- Признав подсудимого виновным, Мариинский городской суд Кемеровской области назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года, - рассказали в пресс-службе Мариинского суда. - Также с осужденного в пользу потерпевшего взыскано 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.