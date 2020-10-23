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Кемеровчане снова пожаловались на нефтяное пятно на Томи

Его заметили недалеко от города
Мария КОЛОСОВА
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Кемеровчане снова пожаловались на нефтяное пятно на Томи

Кемеровчане снова пожаловались на нефтяное пятно на Томи

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Кемеровчане снова пожаловались на нефтяное пятно на реке Томь. Его заметили недалеко от города.

Видео маслянистой поверхности реки появилось в социальных сетях. По словам очевидцев, пятна наблюдались в районе села Верхотомка. По одной из версий, они могли плыть со стороны Кемеровской ГРЭС. Ситуацию прокомментировали энергетики.

- По факту опубликованных материалов с 18.00 22 октября сотрудники правоохранительных органов проводят проверку на Кемеровской ГРЭС СГК, - рассказали в пресс-службе компании. - Сообщаем: никаких фактов сброса, утечки нефтепродуктов, технических жидкостей и других загрязняющих веществ не обнаружено.

Специалисты добавили, что полностью заинтересованы в установлении причин загрязнения Томи и готовы оказывать содействие правоохранительным органам, надзорным ведомствам и экологическим организациям.