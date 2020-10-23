Еще три пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро 23 октября стало известно, что в Кузбассе скончались еще три пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб области.

- У женщины 1954 года рождения из Прокопьевского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1941 рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности. У женщины 1956 года рождения из Промышленновского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, сахарного диабета II типа, - рассказали специалисты.

За минувшие сутки коронавирусом заболели еще 177 человек, общее число зараженных с начала пандемии достигло 14 004 человек. Также выписаны 76 пациентов, общее число выздоровевших за все время составило 9596 человек.

Итого медицинскую помощь получают 4219 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 5271 человек.

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