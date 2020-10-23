Число заболевших коронавирусом в Кузбассе превысило 14 тысяч человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе с начала пандемии общее число заболевших коронавирусом превысило 14 тысяч человек. О последних 177 случаях оперштаб области сообщил утром в пятницу, 23 октября.

Согласно статистике, всего в регионе заболели 14 004 человека. За прошедшие сутки выписано 76 пациентов, а всего с начала пандемии - 9596 человек.

К сожалению, продолжает расти число летальных случаев. За минувшие сутки скончались еще три человека.

-- У женщины 1954 года рождения из Прокопьевского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1941 рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности. У женщины 1956 года рождения из Промышленновского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, сахарного диабета II типа, - рассказали в оперштабе.

Таким образом, сейчас медицинскую помощь в стационарах получа.т 4219 больных коронавирусом. Еще 5271 человек находbтся на 14-дневной изоляции в медстационарах, обсерваторах и дома.

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