Где больше всего заболевших коронавирусом в Кузбассе за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В оперативном штабе Кузбасса рассказали, где было выявлено больше всего заболевших коронавирусом за прошедшие сутки. В сводку попало 19 территорий.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 177 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 46, Белово – 23, Кемерово и Междуреченск – по 21, Ленинск-Кузнецкий – 19, Прокопьевск – 11, Мыски и Юрга – по восемь, Осинники – четыре, Киселевск – три, по два - Калтан и Полысаево, по одному – Анжеро-Судженск, Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий, Гурьевский и Яйский муниципальные округа, а также Новокузнецкий и Таштагольский районы, - сообщили в штабе.

Также стало известно, что выздоровели 76 пациентов, их тести показали отрицательные результаты. Всего же с начала пандемии больницы покинуло 9596 человек. За прошедшие сутки скончались трое кузбассовцев, общее число летальных случаев достигло 189.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 4219 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 5271 человек.

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