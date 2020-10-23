Вандалы разгромили центр реабилитации диких птиц в Кемерове. Фото: Центр помощи диким и экзотическим животным/ vk.com

В Кемерове вандалы разгромили Центр помощи и реабилитации диких птиц. Часть пернатых при этом пропала.

О произошедшем сообщили на своей официальной странице в соцсетях волонтеры Центра помощи диким и экзотическим животным города Кемерово.

- Вольеры оказались раскурочены неизвестными недоброжелателями. Оцениваем ущерб, вызываем полицию. На соседних корпусах стоят камеры, есть вероятность наказать вандалов. Ушли коршуны, ушастые и болотные совы. Болотные не летает никто, сидят умирают по кустам теперь, - сообщили активисты.

А вместе с тем к волонтерам поступило еще несколько постояльцев с травмами, отказать в приеме им не смогли. Позже часть пропавших птиц была найдена, появились и другие хорошие новости.

- Наконец-то территория будет огорожена забором с колючей проволокой, очень этого не хотелось, это не слишком красиво и достаточно угнетающе, но другого выхода не видим.

Свет по периметру, больше камер, транслирующих нам происходящее, - сообщили сотрудники центра.