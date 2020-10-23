В Новокузнецке около ТРЦ запретили парковку автомобилей

В Новокузнецке около ТРЦ запретили парковку. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram

В Новокузнецке около одного из ТРЦ запретили парковку автомобилей. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов в своем Instagram.

«Ко мне в личные сообщения и на передачу «Утро с мэром» обратились жители домов проспекта Металлургов и рассказали, что посетители ТРЦ «Юность» нарушают закон о тишине в ночное время. Вопрос решили».

Собственно, решением вопроса стал запрет на парковку перед зданием торгово-развлекательного центра со стороны проспекта Металлургов ежедневно с 22.00 до 6.00.

«Прошу быть внимательными и не нарушать ПДД. И еще: на парковке ведется видеонаблюдение, работает эвакуатор», - отметил глава города.