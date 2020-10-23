Пять человек вывели из горящего дома в Новокузнецке. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области

В Новокузнецке спасатели вывели пять человек из горящего дома. Пожар в многоэтажке произошел утром в пятницу, 23 октября.

Ранним утром жильцы пятиэтажки по улице 40 лет ВЛКСМ позвонили пожарным и сообщили о возгорании на нижних этажах. На место было направлено несколько подразделений пожарной охраны.

К моменту приезда спасателей из окна квартиры на первом этаже шел густой дым, в подъезде также наблюдалось сильное задымление. В ходе разведки пожарные вывели из горящей квартиры хозяина и передали прибывшим медикам. Также с верхних этажей с помощью спасательных приспособлений было выведено еще четыре человека. Им медицинская помощь не потребовалась.

- Одновременно с действиями по спасению был обнаружен и ликвидирован источник возгорания, - рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара в комнате и в коридоре обгорели мебель и вещи на общей площади 16 квадратных метров.