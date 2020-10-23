В Кузбассе закрыли склад с опасными газовыми баллонами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе судебные приставы закрыли склад с опасными газовыми баллонами. Оборудование создавало угрозу жизни людей.

Во время проверки специалистами Сибирского Управления Ростехнадзора обнаружили склад ремонтно-эксплуатационного управления с рядом нарушений. Так, отсутствовал проект склада хранения баллонов, наполненных газами. Сами баллоны, наполненные ацетиленов и кислородом, хранились в одном помещении, а надписи на них уже не читались.

Учитывая, что данные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, Центральный районный суд города Кемерово признал РЭУ виновным в нарушениях и закрыл склад на 30 суток.

-Судебные приставы приостановили деятельность склада. Руководитель РЭУ был предупрежден об административной, а также уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы, - сообщили в УФССП России по Кемеровской области. - Судебными приставами регулярно будут осуществляться проверки на предмет надлежащего исполнения судебного решения.