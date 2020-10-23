Из Кемерова снова будут ходить автобусы до Шерегеша Фото: Лия Гараева

Из Кемерова до курорта Шерегеш снова начнут ходить автобусы. Рейсы возобновляются с 1 ноября, сообщает ГУ «Кузбасспассажиравтотранс».

- Жители Кузбасса могут провести зимние выходные дни на одном из самых популярных курортов Кузбасса и при этом не пользоваться личным транспортом, - отметили в учреждении.

Согласно расписанию, с 1 ноября будет ходить автобус по маршруту № 692 Э Кемерово - Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк - Шерегеш - Таштагол. Время отправления с кемеровского автовокзала - 2.40, от ленинск-кузнецкого автовокзала - в 4.15, от новокузнецкого автовокзала - в 6.30. Рейсы будет выполняться каждый день. Обратно из Шерегеша автобус будет выезжать в 16.55 - от магазина «Мария Ра», в 17.05 - от парковки Papa Misha.

Со 2 ноября будет ходить автобус по междугородному маршруту № 693 Таштагол - Новокузнецк со временем отправления в 5.00 от таштагольского автовокзала. Он будет осуществлять заезд в поселок Шерегеш. Время отправления из поселка Шерегеш (магазин «Мария Ра») в направлении Новокузнецка - в 5.30.

С 13 ноября возобновляет свою работу междугородный маршрут № 730 Кемерово - Новокузнецк - Шерегеш - Таштагол. Отправление рейсов по указанному маршруту будет осуществляться от кемеровского автовокзала по пятницам в 8.00, от новокузнецкого автовокзала - в 11.35. Отправление из Шерегеша - по воскресеньям в 16.00 - от магазина «Мария Ра», в 16.15 - от парковки Papa Misha.

Предварительная реализация проездных билетов уже началась.