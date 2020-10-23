В Кузбассе раскрыли жестокое убийство годичной давности. Фото: СУ СК России по Кемеровской области

В Кузбассе удалось раскрыть жестокое убийство, совершенное год назад. Все это время свидетельница молчала, а подозреваемый проболтался сам.

Как рассказали следователи, в сентябре они получили информацию, что 30-летний житель Кемерова хвастался знакомым, будто бы убил человека, но до сих пор на свободе. Личность мужчины установили и выяснили, что он находится под административным надзором за имущественные преступления. Впрочем, и своей причастности к убийству он отрицать не стал.

Как рассказал задержанный на допросе, осенью прошлого года он познакомился с 39-летним жителем областного центра и пришел к нему в гости. Во время застолья со спиртным злоумышленник пожаловался хозяину, что ему негде жить. Тот предложил остаться у него в доме. Однако в тех случаях, когда гостеприимный кемеровчанин отлучался на работу, новый знакомый вступал в интимную связь с его сожительницей.

В один из дней после совместного употребления спиртного хозяин высказал постояльцу претензии по поводу его взаимоотношений с женщиной и стал выгонять из дома.

- Разозлившись, квартирант несколько раз ударил мужчину топором по шее. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Обвиняемый сбросил его тело в погреб, а затем закопал в землю. Сожительнице потерпевшего он пригрозил убийством, если она сообщит кому-нибудь о произошедшем, - рассказали подробности в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.