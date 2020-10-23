На выходных в Кузбасс заглянет зима Фото: Евгения ГУСЕВА

На выходных в Кузбасс ненадолго заглянет зима. Синоптики обещают жителям региона мокрый снег и сильный ветер.

В субботу, 24 октября, ночью по области ожидается -1…-6 градусов, днем потеплеет до -1…+4 градусов. Будет дуть западный ветер: ночью со скоростью 4-9 метра в секунду и порывами до 14 метров, а днем он разовьет скорость до 8-13 метров в секунду, порывы будут достигать 15-20 метров.

Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, местами пройдут умеренные осадки. На дорогах будет гололед.

В Кемерове в ночь на субботу прогнозируется -3…-5 градусов, днем 0…+2 градуса. Западный ветер будет дуть с той же скоростью, что и в целом по области, но ночью без порывов, а днем пони будут не более 18 метров в секунду. Будет облачно с прояснениями, небольшие осадки. На дорогах гололедица.

-24 октября на территории Кемеровской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, снега, местами гололедные явления, - сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

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