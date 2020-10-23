В Кузбассе замгендиректора «Российского энергетического агентства» обвиняют в мошенничестве. Фото: СУ СКР

В Кузбассе бывшему заместителю генерального директора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает Следком России.

По версии следствия, в январе 2015 года обвиняемый, проживающий на территории Москвы, предложил знакомому собственнику кузбасского угольного холдинга помощь, а именно - повлиять на решения должностных лиц департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России в интересах фирмы последнего. Владелец предприятия оказался заинтересованным в получении квот на поставку угля и дал указание генеральному директору организации перевести московскому «коллеге» денежные средства для последующей передачи взятки должностному лицу департамента.

- В период с января по март 2015 года директор перевел на банковский счет обвиняемого более 3,9 миллиона рублей. Преступная деятельность заместителя генерального директора выявлена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении собственника угольного холдинга, - рассказали в СУ СК России.

Задержанный свою вину признал, он заключен под стражу. Что же касается собственника угольного холдинга, то в отношении него расследуется уголовное дело о покушении на дачу взятки.