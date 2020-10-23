В Белове завершается строительство автовокзала. Фото: Администрация Белова

В Белове завершается строительство автовокзала, который возводится вместо поврежденного землетрясением в 2013 году. Основные работы уже завершены, на очереди отделка фасада и помещений.

Как сообщили в администрации города, здание начинает приобретать законченный вид. Подрядчик завершил строительные работы, сейчас ведется отделка фасада. Пока позволяла погода, на будущем перроне уложили асфальт. В ближайшее время благоустройство территории будет закончено.

- Следующий шаг - внутренняя отделка. Здесь все «мокрые» процессы завершены, на этой неделе строители заводят в здание тепло по постоянной схеме. За ноябрь подрядчики планируют завершить отделочные работы. Останется устранить недостатки, и автовокзал будет готов в Новый год распахнуть двери, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Здание будущего автовокзала спроектировано сейсмически устойчивым - монолитная конструкция стоит на фундаментной плите, что позволяет обеспечить максимальную безопасность при подземных толчках.