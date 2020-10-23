За то, что мешал спать соседям, кузбассовец заплатил более 21 тысячи рублей

За то, что мешал спать соседям, кузбассовец заплатил более 21 000 рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе мужчина-меломан заплатил более 21 тысячи рублей за то, что он мешал спать соседям. Штрафы у него копились постепенно.

В Березовском в полицию обратились явно не высыпающиеся жильцы многоквартирного дома и сообщили о пристрастии их соседа к современным музыкальным композициям. Причем отдавал должное музыке он исключительно после 23.00, включая аппаратуру на полную громкость. На замечания о том, что мешает отдыхать окружающим, мужчина не реагировал.

Прибывшие по сигналу полицейские провели с правонарушителем профилактическую беседу и составили на него протокол за нарушение тишины - уже 14-й по счету за несколько месяцев.

Рассмотрев собранные материалы, административная комиссия Березовского назначила меломану очередной штраф в размере 2 тысяч рублей. По всем протоколам он в общей сложности уплатил 21 500 рублей.

- По словам соседей привлеченного к ответственности горожанина, сейчас в их доме по вечерам тихо и спокойно, - отметили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

СПРАВКА «КП»

По закону нарушать тишину запрещено с 22.00 до 8.00, а также в выходные и праздничные дни. В качестве наказания нарушителям может быть назначен штраф в размере от 500 до 1000 рублей. В случае повторного нарушения размер штрафа будет увеличен вдвое.