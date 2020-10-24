В Кузбассе пересмотрят список недостроенных и заброшенных зданий

В Кузбассе пересчитали опасные недострои и заброшенные здания Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе власти провели повторный аудит заброшенных и недостроенных зданий. При пересчете их число увеличилось, и сейчас предстоит решить их дальнейшую судьбу.

По программе демонтажа недостроев и заброшенных объектов выполнено уже 75 процентов плана, однако окончание работ сдвинулось за счет увеличения списка проблемных объектов.

-В мае 2019 года мы приняли решение, что все заброшенные и недостроенные здания в Кузбассе должны быть или достроены, или демонтированы до конца апреля 2021 года. Муниципалитетами были составлены списки объектов для работы. Первый аудит выявил не все такие постройки, поэтому перечень регулярно продолжает пополняться. Необходимо еще раз качественно пересмотреть эти списки, в том числе по частному сектору. Заброшенные постройки не только не способствуют развитию комфортной городской среды, но и могут представлять опасность для жителей, особенно для детей, — сообщил губернатор области Сергей Цивилев на рабочем совещании в режиме видеоконференцсвязи.

Как сообщает министерство строительства Кузбасса, уже выявлено 1742 заброшенные постройки, включая объекты незавершенного строительства. Из них 1154 уже снесены, 146 восстановлены и вновь эксплуатируются. В 13 городах и районах запланированные мероприятия по восстановлению, реконструкции либо демонтажу потенциально опасных объектов выполнены более чем на 70 процентов.

Планируется снести еще 251 объект, 121 — восстановить. Также 38 построек выставлены на продажу, восемь законсервированы, девять будут переоформлены в муниципальную собственность. С собственниками еще 15 объектов проходят переговоры для определения дальнейших действий.