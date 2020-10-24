Шесть человек эвакуированы из горящего дома в Новокузнецке. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области

В Новокузнецке пожарные эвакуировали из горящего дома шесть человек. Еще пять ранее смогли выбраться самостоятельно.

Сигнал диспетчерам поступил от жителей дома по улице Климасенко, сообщалось, что горение видно на третьем этаже. К месту вызова незамедлительно выдвинулось несколько отделений пожарно-спасательной службы города. По прибытию пожарные увидели, что из окна одной из квартир идет густой дым, а в подъезде плотное задымление.

-Пять жильцов дома самостоятельно эвакуировались на улицу до приезда пожарных. Одновременно с подачей ствола на тушение специалисты в составе звена газодымозащитной службы провели разведку, в ходе которой шесть жителей подъезда были спасены с использованием спасательных устройств. Медицинская помощь никому не потребовалась, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Когда пожар ликвидировали, обнаружилось, что в квартире-очаге обгорели мебель, вещи и постельные принадлежности на общей площади 20 квадратных метров.

Причины возгорания уточняются.