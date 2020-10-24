На Кузбасс надвигается леденой шторм

На Кузбасс надвигается ледяной шторм Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Кузбасс надвигается ледяной шторм, скорость которого будет достигать 20 метров в секунду. Об этом предупреждают и синоптики, и специалисты МЧС.

В субботу, 24 октября, на территории области ожидаются осадки в виде мокрого снега, а местами гололедные явления. На дорогах гололедица. Днем прогнозируется ветер 8-13 метров в секунду с порывами до 20 метров. На фоне низкой температуры он будет ощущаться очень холодным, так как днем температура не превысит -1…+4 градусов.

МЧС советует при ухудшении видимости во время выпадения осадков и при передвижении на автотранспорте избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию.

-При движении на автотранспорте учитывайте снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололеда, отметили в ведомстве. - Обратите внимание на надежность крепления съемных и других конструкций, которые могут быть подхвачены порывами ветра.

При сильном ветре, по возможности, стоит переждать непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закрыть окна, в том числе и на балконе: предметы, хранящиеся на нем, могут выпасть наружу и травмировать внизу людей. На улице стоит обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями, вблизи строящихся зданий, опор линий электропередач. Также нельзя прятаться от ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов.