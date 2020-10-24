В Кемерове дети гуляют по верхним этажам недостроенной многоэтажки. Фото: Сергей Цивилев/ vk.com

В Кемерове дети свободно разгуливают по верхним этажам недостроенного многоэтажного дома. Об этом в администрацию сообщили очевидцы через цифровую платформу «Кузбасс Онлайн».

- На недостроенный дом забираются школьники, поднимаются на последние этажи. Балконы без ограждения, окна не застеклены, - написал житель областного центра.

Из официального ответа властей стало понятно, что речь идет о недостроенном доме ЖК «Старт» на улице Тухачевского 29б.

-По информации управления городского развития, наблюдательным советом публично - правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» (г. Москва) было принято решение о финансировании из средств регионального и федерального бюджетов завершения строительства ЖК «Старт». По информации Фонда Кемеровской области - Кузбасса по защите прав граждан - участников долевого строительства на сегодняшний день проводится следующая работа: получение прав застройщика на основании решения Арбитражного суда, выполняется обследование здания, проводятся инженерные изыскания и вносятся изменения в проект, выполняется сметный расчет, после чего необходимо пройти экспертизу проекта и сметы. До момента получения прав Фондом Кемеровской области - Кузбасса по защите прав граждан - участников долевого строительства, ответственность за охрану объекта несет конкурсный управляющий ООО «ЕСК «Феникс-Строй», - говорится в официальном ответе.

Власти добавили, что администрацией города неоднократно проводились работы по восстановлению ограждения строительной площадки дома для предотвращения нахождения на ней посторонних лиц.