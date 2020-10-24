Кемеровская студентка рассказала о внеплановой практике во время пандемии. Фото: Оперштаб Кузбасса

Студентка пятого курса лечебного факультета Кемеровского государственного медицинского университета Алена Войнова рассказала, как проходит внеплановая практика во время пандемии коронавируса. Из-за сложной ситуации ее перенесли с лета на октябрь.

-С 15 октября студенты КемГМУ, 4 и 5 курсы, были направлены на прохождение учебной практики в медицинские организации города Кемерово. Обычно учебная практика проводится летом, после завершения курса обучения. Но в связи с тяжелой ситуацией для амбулаторного звена 4 и 5 курсы были направлены на практику сейчас, в октябре, когда наша помощь действительно нужна и врачам, и пациентам. В рамках практики под руководством врача – участкового терапевта мы принимаем первичный прием пациентов с ОРВИ, а также ведем прием пациентов с хроническими заболеваниями, собираем жалобы, анамнез, проводим физикальный осмотр, назначаем лечение, работаем с медицинской документацией, выписываем льготные рецепты. Также мы помогаем в работе колл-центру, обзваниваем пациентов с ОРВИ и подтвержденной коронавирусной инфекцией, уточняем их состояние, динамику заболевания, получают ли они лечение.

Девушка отметила, что практика в период пандемии позволяет студентам увидеть работу амбулаторного звена на пике обращаемости, а также проверить свои знания в реальных клинических ситуациях и научиться чему-то новому.

-COVID-19 – это тяжелое инфекционное заболевание, которое развивается стремительно, но его можно профилактировать, поэтому ношение масок в общественных местах, ограничение контактов с большим количеством людей, банальное мытье рук может стать тем, что убережет от беды вас и ваших близких, - подчеркнула Алена Войнова.