Сразу пять человек с коронавирусом умерли в Кузбассе

Снова пять человек с коронавирусом умерли в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе снова скончались пять человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Об этом утром 24 октября сообщил оперативный штаб области.

-У женщины 1962 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкологии. У женщины 1960 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, постинфарктного кардиосклероза.

У мужчины 1950 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, атеросклероза аорты, хронической сердечной недостаточности, антракоза лёгких, ожирения. У мужчины 1942 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Женщина 1967 года рождения из Новокузнецкого района умерла от новой коронавирусной инфекции COVID-19, - сообщили подробности в штабе.

Также за минувшие сутки заболело еще 174 человека, общее число зараженных с начала пандемии достигло 14 178 человек. Выписаны 111 пациентов, всего от коронавируса вылечились уже 9707 человек.

Итого медицинскую помощь получают 4277 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 5501 человек.

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