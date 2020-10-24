У 174 человек в Кузбассе диагностирован коронавирус за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе на утро, 24 октября, стало известно о новых 174 заболевших коронавирусом. Общее число зараженных достигло 14 178 человек.

Как сообщили в оперштабе, также выздоровело 111 пациентов, у которых инфекционное заболевание было диагностировано ранее. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 9707 человек.

К сожалению, существенно пополнилась статистика летальных случаев – за сутки скончалось сразу пять пациентов. У женщины 1962 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкологии. У женщины 1960 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, постинфарктного кардиосклероза. У мужчины 1950 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, атеросклероза аорты, хронической сердечной недостаточности, антракоза лёгких, ожирения. У мужчины 1942 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Женщина 1967 года рождения из Новокузнецкого района умерла от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число умерших достигло 194 человек.

Сейчас медицинскую помощь получают 4277 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 5501 человек.

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