Оперштаб Кузбасса назвал территории с новыми заболевшими коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб Кузбасса назвал территории с новыми заболевшими коронавирусом. За сутки было выявлено 174 случая.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 174 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 29, Кемерово – 23, Мыски – 20, Киселевск – 13, Осинники – 12, Белово, Ленинск-Кузнецкий и Прокопьевск – по 11, Анжеро-Судженск – 10, Междуреченск – девять, Тайга и Юрга – по шесть, Гурьевский муниципальный округ – четыре, Полысаево, Беловский район и Промышленновский муниципальный округ – по два, Новокузнецкий район, а также Яйский и Яшкинский муниципальные округа – по одному.

Также на утро 24 октября 111 пациентов выписаны из больниц, а всего за время пандемии 9707. Еще пять человек скончались, число летальных случаев достигло 194.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 4277 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 5501 человек.