Необычный предмет нашли рядом со строящимся Кассационным судом в Кемерове

В Кемерове рядом со строящимся Восьмым Кассационным судом обнаружили необычный предмет. Об этом в своем Instagaram рассказал глава города Илья Середюк.

-Интересная находка сегодня обнаружена в пойме реки Искитимка, - написал глава города - При благоустройстве берега рядом с Кассационным судом строители нашли якорь. Его длина около 1,5 метров, он очень тяжелый, при первом осмотре следов сварки нет, то есть, он может быть полностью отлит из металла.

Илья Середюк предположил, что возраст находки превышает 100 лет и относится к тому периоду, когда река сильно разливалась, а на место обнаружения якоря заходили тяжелые суда. Именно тогда речной транспорт играл важную роль в перевозке пассажиров и грузов.

-Где и в какое время он мог использоваться скажут специалисты, которым якорь будет направлен для изучения, - отметил Илья Середюк.