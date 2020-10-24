Плюсов не будет: синоптики рассказали о погоде на воскресенье в Кузбассе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Синоптики рассказал о погоде на воскресенье, 25 октября, в Кузбассе. Ни ночью, ни днем плюсовых температур уже не ожидается.

Так, в ночь на воскресенье в целом по области ожидается -5…-10 градусов, днем воздух прогреется всего лишь до 0…-5 градусов. Будет дуть западный ветер с переходом на юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров.

Будет облачно с прояснениями, ночью в большинстве районов, а днем местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на дорогах гололедица.

В Кемерове 25 октября ночью прогнозируется -5…-7 градусов, днем -1…-3. Ветер не отличается от того, что будет в целом по области.

Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью небольшие осадки, днем преимущественно без осадков. На дорогах по-прежнему будет скользко.