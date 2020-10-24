Названо место Кузбасса в рейтинге регионов с самым быстрым ростом заболеваемости COVID-19 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На основе статистических данных составлена карта регионов, где наблюдается самый быстрый рост числа заболевших COVID-19. Данные по каждому субъекту РФ, в том числе и по Кузбассу, озвучили в Центре экономических исследований.

В составленном рейтинге все регионы разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: «зеленые», где показатель распространения 0.9-1 (стабильные), «светло-желтые» - 1-1,1 (удовлетворительные), «светло-красные» - 1,1-1,2 (неудовлетворительные) и «темно-красные» - 1,2-1,4 (тяжелые).

- В целом по России ситуация значительно ухудшилась с сентября. Пришлось ввести новый цвет на карте «темно-красный». Он обозначает регионы с наиболее тяжелой ситуацией, распространение заболевания там растет быстрее всего. В эту категории попали: Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область, Ненецкий автономный округ, - цитирует РИА-Новости эксперта Центра Агаси Тавадяна.

Что касается Кузбасса, то он в «желтой зоне», где ситуация считается удовлетворительной.