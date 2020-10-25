В Кузбассе орудовал серийный похититель продуктов из холодильника Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кузбассе полицейские поймали серийного похитителя продуктов из холодильника. Во всех случаях в квартиры он проникал через окно.

Житель Новокузнецка обратился в отдел полиции в связи с пропажей денег – 20 тысяч рублей. Подозреваемый был быстро задержан – им оказался 45-летний горожанин, за которым криминальным шлейфом уже тянулись всевозможные кражи и грабежи. А из тюрьмы он освободился только в августе.

-В ходе работы с задержанным полицейские установили его причастность к совершению еще трех квартирных краж. Стражи порядка выяснили, что в каждом случае злоумышленник проникал в жилища днем через окна, находившиеся в режиме проветривания. В квартирах он съедал продукты питания, затем отыскивал деньги, ювелирные украшения и одежду, похищал и скрывался, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Причиненный новокузнечанином ущерб в общем оценили в 160 тысяч рублей. Часть похищенного сотрудники полиции изъяли и вернули законным владельцам.

В отношении мужчины за кражу возбуждено четыре уголовных дела. Ему грозит до шести лет тюрьмы.