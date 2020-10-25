В Кемерове неожиданно заметили соболя

В черте Кемерова жители заметили соболя. Фото: Газета Кузбасс

В Кемерове совершенно неожиданно появился лесной гость – соболь. Ценный пушной зверек облюбовал обычный двор и даже не помешал себя сфотографировать.

Как сообщили очевидцы, животное вышло к людям в жилом районе Кедровка. Обитатель сибирской тайги облюбовал березу во дворе дома №10 по улице Новогодней. Сначала он пытался сориентироваться на местности и даже заглядывал в окна домов, а потом спустился и убежал в сторону частного сектора.

Как рассказал профессор Кемеровского государственного университета, биологи, Николай Скалон, животное для черты города довольно редкое, а еще – ночное. Причиной, почему он решил приблизиться к людям, мог стать недостаток корма в привычном месте обитания и в ночное время, когда его не тревожат, он мог забраться так далеко.