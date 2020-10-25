Новые автобусы вышли на маршруты в Новокузнецке досрочно. ФОТО: страница Сергея Кузнецова в соцсетях

В Новокузнецке начали курсировать три новых автобуса, которые были закуплены для города в рамках транспортной реформы.

Три новых ярких синих автобуса начали работать на маршруте №89 «ЦВТИ – Молодость Запсиба». Каждый из них – большой вместимости и , как положено по техническим требованиям к контракту, уже оклеены символикой 300-летия Кузбасса. Схема этого маршрута не поменяется и после транспортной реформы, которая стартует 18 ноября 2020 года, поэтому водители смогли приступить к стажировке.

- В любое время суток и в любую погоду пассажиры издали смогут увидеть номер маршрута благодаря ярким крупным цифрам на электронных табло. Автобусы полностью низкопольные. В салоне нет ступенек, что удобно молодым родителям и людям с ограниченными возможностями, которые, кстати, часто пользуются 89 маршрутом, - отметил глава города Сергей Кузнецов на своей странице в соцсетях.

Также мэр Новокузнецка отметил, что за рулем автобусов – новокузнецкие водители, прошедшие специальный курс обучения.