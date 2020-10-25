Еще 173 кузбассовца заболели коронавирусом за сутки

Еще 173 кузбассовца заболели коронавирусом за сут Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На 173 человек выросло число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 25 октября. Об этом сообщает оперативный штаб Кузбасса.

Согласно данным областного оперативного штаба, общее число заболевших достигло 14 351 человека. Часть из них – 4345 человек – получает необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах региона. Еще 5805 человек находятся под наблюдением врачей.

Одновременно с этим растет и статистика по случаям выздоровления. На утро 25 октября еще 102 человека выздоровели и выписаны из инфекционных. В общей сложности число выздоровевших достигло 9809 человек.

К сожалению, выросла и печальная статистика. Еще три кузбассовца, у которых ранее выявили коронавирус, скончались.

У мужчины 1980 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У женщины 1966 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета 2 типа, хронического пиелонефрита.

У мужчины 1953 года рождения из Таштагола развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической сердечной недостаточности.

На утро 25 октября общее число смертей среди пациентов с коронавирусом достигло 197 человек.