В Кузбассе пропал 11-летний мальчик с самокатом. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

В Кузбассе пропал 11-летний ребенок. Он ушел гулять на улицу и не вернулся.

О пропавшем ребенке сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». По данным волонтеров, 11-летний Константин Валегжанин, житель города Прокопьевск, 24 октября ушел гулять и не вернулся домой.

Приметы: рост 152 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-каштановые, глаза карие.

Был одет: темно-синяя куртка с капюшоном, серые штаны, темно-синяя шапка.

С собой: темно-серый трюковой самокат.

Если вам известно метонахождение ребенка или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.