Власти Кузбасса: работодатели должны минимизировать очное присутствие сотрудников Фото: Михаил ФРОЛОВ

25 октября губернатор Кузбасса подписал распоряжение о введении дополнительных мер из-за коронавируса. Согласно указу, работодатели должны отправить на удаленную работу 30 процентов сотрудников.

Согласно указу, работодатели должны отправить на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. А также всех специалистов в возрасте старше 65 лет и тех, у кого имеются заболевания, требующие режима самоизоляции.

Впрочем, сотрудники ряда предприятий, где невозможно введение дистанционного режима работы, по-прежнему будут работать как прежде.

Требование о переводе 30 процентов сотрудников на удаленную работу не распространяется на организации с непрерывным циклом работы, организации нефтегазового сектора, легкой, металлургической, машиностроительной, химической промышленности, угледобывающей и перерабатывающей отрасли. В прежнем режиме будут работать предприятия строительной отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспортные организации. Также требование не коснется организаций жилищно-коммунального комплекса, медицинские и аптечные организаций и тех, которые осуществляют предоставление государственных и муниципальных услуг.